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Fatma Girik'in kardeşinden 'vefasızlık' tepkisi!

Günay Girik, ablası Fatma Girik'in Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan mezarını usta sanatçının ölüm yıl dönümünde ziyaret etti. Vefasızlık nedeniyle üzgün olduğunu belirten Girik, "Bodrum ve Torba, Zeki Müren'den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı" dedi.

Ekleme: 25.01.2023 - 02:23 Güncelleme: 25.01.2023 - 02:24 / Editör: Ozge Selin
14 yaşında figüran olarak sinemaya adım atan Fatma Girik, bir yıl sonra Seyfi Havaeri’nin yönettiği ‘Leke’ filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1965’te ilk ödülü Altın Portakal’ı kazanan sanatçı, kariyeri boyunca 200’e yakın filmde rol aldı.

İstanbul'da 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isminin cenazesi, 28 Ocak'ta Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Girik'in cenazesi, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Fatma Girik'in kardeşinden 'vefasızlık' tepkisi!

ABLA ÖZLEMİ!

Kardeşi Günay Girik ile komşusu Muzaffer Ilıcak, sayısız filmi ile hafızalara kazınan Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde oyuncunun mezarını ziyaret etti.

"ANNEMİ ABLAM KADAR GÖRMEDİM"

Fatma Girik'in mezarı başından anma yapılmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Sayısını hatırlamadığım kadar çok filmi var. Yaşım 56 ve yaklaşık 44 senem ablam ile geçti. 12 yaşlarındayken ilk filmimiz 'Gülsüm Ana'yı beraber çektik, oğlu rolündeydim. Annemi ablam kadar görmedim. Babam da küçük yaşta öldü. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. İki çocuğum var; kızımın adı Fatma Girik, oğlum ise Günay Girik" dedi.

Fatma Girik'in kardeşinden 'vefasızlık' tepkisi!

"İNSANLARIN VEFASIZLIĞI DA BENİ ÜZDÜ"

Günay Girik, Ablamın yokluğunu çok hissediyorum. Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. İstanbul'da anma töreni düzenlenmiş. Fakat burada mezarı başında bir anma yapılsaydı daha iyi olurdu. Bodrum ve Torba, Zeki Müren'den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı, ablam daha fazla mutlu olurdu" ifadelerini kullandı.
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