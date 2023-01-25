Ahmet Mümtaz Taylan kalp ameliyatı oldu!

'Leyla ile Mecnun' dizisinde canlandırdığı İskender Çınar karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp ameliyatı oldu. Ameliyatı başarılı geçen Taylan, yoğun bakımdan çıktı.

57 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı geçtiğimiz gün acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.



Ameliyatı başarılı geçen yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alındı. Taylan, hafta sonuna kadar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek. Ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenecek.