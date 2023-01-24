Nihat Doğan oğlunun yüzünü gösterdi!

Nihat Doğan ile Arezoo Gharlar, yaklaşık bir yıllık beraberliğin ardından Ağustos 2022'de sürpriz şekilde hayatlarını birleştirmişti. Düğünden fotoğraflar sosyal medyada gündem olmuştu.Şarkıcı, mutlu gününden karelerine, "Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düşmüştü."PEŞİNDEN ÇOK KOŞTUM"Doğan'ın hayatını birleştirdiği Arezoo Gharlar'ın üç aylık hamile olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan türkücü, “Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık. Arzu Hanım’ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran’a gidip ailesinden istedik” şeklinde konuşmuştu."RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN"Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu. Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo'ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin.OĞLUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERDİOğluna verdiği isim çok konuşulan Nihat Doğan, Badıkan ile pozunu Instagram hesabından paylaştı. Doğduğu gün oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü türkücü bu kez Badıkan'ın yüzünü gösterdi.