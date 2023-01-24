Müjde Uzman'a zombi makyajı yapıldı...

Oğuzhan Uğur ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman bu defa yeni rolüyle gündeme geldi. 20 Ocak'ta vizyona giren Kutsal Damacana 4 filminde zombi rolünü oynayan yıldız, sevenlerini korkuttu.Plastik makyajla bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.