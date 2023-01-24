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Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu!

'Ego' dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz, birbirine girmişti. Pamuk'un sete sürekli geç kaldığını vurgulayan Duymaz, "Melisa'ya neden geç kaldığını sordum. Ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavra sinirlendim" demişti. Melisa Aslı Pamuk, yaşadıkları tartışma hakkında sessizliğini ilk kez bozdu.

Ekleme: 24.01.2023 - 00:54 Güncelleme: 24.01.2023 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol aldığı, 2019 yılında final yapan 'Çarpışma' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz, Ego'da yeniden partner oldular. Geçtiğimiz günlerde ise dizinin çekimlerinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

TAKİBİ BIRAKTI

İddiaya göre güzel oyuncu pazar günü yapılan çekimlere geç kaldı. Bu duruma sinirlenen Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında tartışma yaşandı. Duymaz daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkardı.

Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu!

"UMARIM ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRENİRİM"

Tüm yaşananların ardından Alperen Duymaz'dan açıklama gelmiş ve oyuncu şöyle demişti:

Neler olduğu konusunda tekrar şaşkınım. Dün de şaşkındım. Umarım şaşırmamayı öğrenirim. Söyleyeceklerim bu kadar.

Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu!

"NEDEN GEÇ KALDIN MELİSA?"

İkili arasındaki gerginliğin dizinin akıbetini ne yönde etkileyeceği merak konusu olurken, yakışıklı oyuncudan tartışmanın detaylarına dair bir açıklama daha gelmişti: Öncelikle herkese merhaba. Geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o günkü geç gelişinin sebebini sordum; 'Ne oldu, neden geç kaldın Melisa?’ Gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım.

Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu!

"PİŞKİNCE GÜLEREK CİDDİYETSİZ DAVRANDI"

Ünlü oyuncunun kendisine küfrettikten sonra seti terk ettiğini savunan Alperen Duymaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ekibin karşısında mahcup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terk etti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım.

Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu!

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde TV100'e verdiği röportajla sessizliğini bozdu. Ufak bir gerginlik yaşadıklarını belirten güzel oyuncu; setlerde böyle şeylerin hep olduğunu, aralarında yaşanan olayın olduğundan da büyük lanse edildiğini söyledi. Bazen 18 saat çalıştıklarını ve bu gerginliklerin normal olduğunu ekleyen Pamuk, Alperen Duymaz’la arkadaşlığının sorunsuz devam ettiğini de belirtti.

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