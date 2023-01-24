Kenan Işık'tan sevindiren haber

Yaklaşık 8 yıldır komada yaşayan ünlü sunucu Kenan Işık'la ilgili güzel haberi eşi açıkladı.

Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve sunucu Kenan Işık 2014’te gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmiş, sonrasında bitkisel hayata girmişti.



"Daha önce bunları yapmıyordu"



Eşi Beril Işık, 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son durumu hakkında bilgi verdi.



Haber Global'de yer alan bilgiye göre Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen eşi, hayranlarını sevindiren haberi şu sözlerle verdi:



Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu