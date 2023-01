Burcu Kara'nın uyku isyanı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında 5 yaşında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz ay ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, oğlu Can kucağında uyurken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Uykusuz gecelerini anlatan ünlü oyuncunun halleri gündem oldu.

42 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü çift, önceki aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini de açıklamıştı.



OĞLUNA KAVUŞTU



Burcu Kara-Fırat Parlak çifti, geçtiğimiz ay heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Kara, Can ismini verdikleri oğlunun ayağını tuttuğu bir kareyi; 'Can'ımız geldi' mesajıyla 882 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.



Sevenleri, Burcu Kara'nın fotoğrafına; 'Hoş geldin Can. Sağlıkla, mutlulukla büyüsün. Upuzun bir ömrü olsun', 'Maşallah Can'a. Hoş geldin bebek, sefalar getirdin' ve 'Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin' gibi yorumlar yaptı.



Zaman zaman annelik tecrübelerini sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



'ANNESİNİ VE BABASINI HİÇ UYUTMAYAN KİMDİR?'



Burcu Kara, uykusuz gecelerinden söz etti. Can ile birlikte çekilen videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, 'Gündüz sürekli uyuyup, gece hiç uyumayan, annesini ve babasını hiç uyutmayan kimdir? Bilin bakalım...' ifadelerini kullandı.