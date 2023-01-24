  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burcu Kara'nın uyku isyanı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında 5 yaşında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz ay ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, oğlu Can kucağında uyurken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Uykusuz gecelerini anlatan ünlü oyuncunun halleri gündem oldu.

Ekleme: 24.01.2023 - 09:35 Güncelleme: 24.01.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
42 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü çift, önceki aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini de açıklamıştı.

OĞLUNA KAVUŞTU

Burcu Kara-Fırat Parlak çifti, geçtiğimiz ay heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Kara, Can ismini verdikleri oğlunun ayağını tuttuğu bir kareyi; 'Can'ımız geldi' mesajıyla 882 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

Sevenleri, Burcu Kara'nın fotoğrafına; 'Hoş geldin Can. Sağlıkla, mutlulukla büyüsün. Upuzun bir ömrü olsun', 'Maşallah Can'a. Hoş geldin bebek, sefalar getirdin' ve 'Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin' gibi yorumlar yaptı.

Zaman zaman annelik tecrübelerini sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

'ANNESİNİ VE BABASINI HİÇ UYUTMAYAN KİMDİR?'

Burcu Kara, uykusuz gecelerinden söz etti. Can ile birlikte çekilen videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, 'Gündüz sürekli uyuyup, gece hiç uyumayan, annesini ve babasını hiç uyutmayan kimdir? Bilin bakalım...' ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı.
Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
6'lı masadaki seçim listesi çalışması yeni bir kavganın fitilini ateşledi
İsmail Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
Borçlar ve ceza puanı siliniyor, kamu alacaklarına da yapılandırma geliyor
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması: Ortam sakinleşene kadar görüşmelere ara verelim
Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi
Erdoğan'ın çıkışı dünyayı sarstı! 'İsveç'in NATO şansı alev alev yanıyor' başlığını attılar
Yılın ilk MGK toplantısında kritik konular masada!
Kentsel dönüşümde gaza basıldı! Yeni destekler geliyor
Gürsel Tekin, 6’lı masanın adayını açıkladı
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
CHP’li Başkandan skandal paylaşım! Lozan Antlaşmasına aykırı ifadeler: Tepkiler gelince sildi
İslam düşmanlarına ders niteliğinde cevap: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...
Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!