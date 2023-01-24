Bülent Şakrak'tan boşanma açıklaması

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Ceyda Düvenci bu haberlere açıklama yapmazken, Bülent Şakrak sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, "Allah aşkına yapmayın" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci hakkında bir süredir boşanma iddiaları gündemdeydi. Bülent Şakrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddiaları yalanlamıştı ancak haberlerin ardı arkası kesilmedi. SnobMagazin'de yer alan habere göre; son olarak bir film galasında görüntülenen Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşanacakları iddialarına net bir cevap verdi.



BÜELNT ŞAKRAK: "ALLAH AŞKINA YAPMAYIN"



Uzun bir süredir İstanbul dışında çekimde olan Şakrak, boşanma iddiaları için, "Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanıyor haberi yapılır mı? Allah aşkına yapmayın. Her şey yolunda... Herkes mutlu olsun" açıklamasında bulundu.







