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Astroloji kavgası boşanma ile bitti!

Futbolcu Özer Hurmacı, "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasıyla eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı da 30 milyonluk karşı boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı, bir süre sonra da eşinin kendisini darp ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bir ara barışan, sonra tekrar arası açılan çift, finalde mahkemeye başvurmuştu. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, önceki gün hakim karşısına çıktı. İşte boşanmanın ayrıntıları...

Ekleme: 24.01.2023 - 09:49 Güncelleme: 24.01.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Bursaspor ile anlaşma sağlayan futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın 7 yıllık evliliği bitti. Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davasında taraflar anlaşma sağladı.

Astroloji kavgası boşanma ile bitti! İşte Futbolcu Özer Hurmacı'nın Mihriban Hurmacı'ya ödeyeceği nafaka...
Futbolcu ve eşi anlaşmalı boşanırken çocuklarının velayetinin ortak velayet olmasına, Özer Hurmacı'nın çocukları için aylık 35 bin lira, eski eşine ise 20 bin lira nafaka ödemesine karar verildi.

Ünlü futbolcu, ayrıca Mihriban Hurmacı'ya 250 bin lira maddi tazminat ödeyecek.

Dün görülen davaya, Özer Hurmacı avukatı Esennur Ezgi ile Mihriban Hurmacı da avukatıyla katıldı. Mihriban Hanım, manevi tazminat ve ziynet eşyası talebinin olmadığını beyan etti. Duruşma çıkışı Özer Hurmacı, 'Ortak velayet kararı verildi. Çocuklar annelerinde yaşayacak. Anlaştık, boşandık' dedi.

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi, dava sürecinin yaklaşık 1.5 yıldır devam ettiğini belirterek, ''Zorlu bir süreçti. Dava çekişmeli devam ederken anlaşmalı olarak sonlandırdık. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Özer Hurmacı, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasıyla eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı da 30 milyonluk karşı boşanma davası açmıştı.

Astroloji kavgası boşanma ile bitti! İşte Futbolcu Özer Hurmacı'nın Mihriban Hurmacı'ya ödeyeceği nafaka...
Mihriban Hurmacı, bir süre sonra da eşinin kendisini darp ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bir ara barışan, sonra tekrar arası açılan çift, finalde mahkemeye başvurmuştu.
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