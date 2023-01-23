Selin Şekerci makyajsız görüntülendi

Selin Şekerci, geçtiğimiz gün ikinci kez anne-baba olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i bekleyen gazetecilerin önünden geçti. Makyajsız görüntülenen güzel oyuncu, önce kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ardından gazetecilere takılıp, tatlı bir sitemde bulunan ünlü isim; sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Selin Şekerci, dizi senaryoları okuduğunu ve son olarak Çağan Irmak'ın 'Sevda Mecburi İstikamet' filminde rol aldığını söylemişti. Ünlü isim, "Set çok huzurluydu nasıl geçtiğini anlamadık, altı hafta güzel çalıştık. Çağan hoca ile zaten ikinciye çalışıyorum, çalışması kolaydır ama bir o kadar da disiplinlidir. Sistemli olduğu için sette her şey rahat geçiyor" diye konuşmuştu.



"KEŞKE PARAYA KAFAM ÇALIŞSA"



Son yıllarda dijital platformda yayınlanan projelerde yer alan Şekerci, oyuncuların uzun dizi süreleri nedeniyle dijital mecraları tercih ettiğini söylemişti.



"Bu aralar okuyorum bir şeyler ama daha değişik planlarım var" diyen güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etmişti:



Dijital platform ister istemez hepimizi cezbediyor çalışma şartları yüzünden çünkü haftalık iş yetiştirmek çok zor. Para işinden asla anlamam, beni bedava da oynatabilirler. O konuları çok bilmiyorum. Bir şeyi çok seversem oynuyorum onunla ilgili hiçbir derdim yok. Çok anladığım şeyler değil. Para kazanmamız gerekiyor tabii hayatımız devam ettirmek için ama o konular benim önceliğim olmuyor. Keşke biraz önceliğim para olsa ona da kafam çalışsa ama oraları çok bilmiyorum. 3.5 yıldır ulusal kanallara bir şey yapmıyorum, o yüzden dijtal ile ulasal kanallardaki oyuncuların kazançlarını net olarak bilmiyorum.



"BÜYÜMEYİ ESTETİK SAYIYORLAR"



Kendisi gibi birçok ünlü ismin çocuk yaşlarda oyunculuğa başladığını ve setlerde büyüdükleri için öncesi ve sonrası hallerinin estetik olarak algılandığını dile getiren oyuncu, "O konularda aşırı rahat konuşuyorum yaptırdığım şeyleri de söylemiştim zaten. Çok erken başladık sektöre hepimiz, 18-19 yaşındaydık. Sektöre başkalaşım yaşadık tabii. Büyümeyi de estetik olarak algılıyorlar. Müdahaleler var, burnuma botoks yaptırıyordum onu da bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.



"ÇOCUK İÇİN EVLENMEK İSTERİM"



Osman Yalın ile yeni bir aşka yelken açan ve çocuk yapmak için evlenebileceğini söyleyen Şekerci, arkadaşı Aslı Enver'in hamilelik haberine de çok sevindiğini belirtmişti:



Güzel gidiyor. Evlilik kısmet, olursa olur. Aslı'nın ne güzel oldu, sürpriz oldu. Öyle sürprizlere yani kapalı değilim ama daha çok plan yapmayı tercih ederim. Evlenmek isterim tabii bebek için. İnşallah bana da olur öyle şeyler.



KAMERALARI GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI



Tüm bunların ardından Selin Şekerci, 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin Bakü’deki gösteriminin ardından İstanbul’a döndü. İkinci bebeklerini kucağına alan Fahrive Evcen ve Burak Özçivit’in hastaneden çıkışını bekleyen gazetecilerin önünden geçen Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı.



Sevgilisi Okan Yalın’ın eşlik ettiği Selin Şekerci, “Talihsizliğim sizin önünüzden geçtim. İnşallah o haberi kaçırırsınız” diyerek tatlı bir sitemde bulundu.



"DAHA UYANAMADIM"



Gazetecilere kimi beklediklerini soran Şekerci, “Fahriye hanım doğum yaptı onu bekliyoruz. Darısı başınıza” yanıtını alınca “Amin inşallah. Ben uyanınca. Daha kahvemi içmedim, uyanamadım” diyerek karşılık verdi. Makyajsız olan Şekerci, “Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun” sözleriyle gazetecilere takılmayı da ihmal etmedi.