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Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz haftalarda vatani görevini yerine getirmişti. Savaş Zafer, 29'uncu yaş gününde bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Melis Ketenci ile evlendi. Düğün fotoğraflarıyla yoğun ilgi gören çifte, sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.

Ekleme: 23.01.2023 - 01:34 Güncelleme: 23.01.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Perihan Savaş'ın merhum eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer (26) geçtiğimiz kasım ayında evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci'ye yüzüğü takmıştı.

Kar küresi şeklinde bir fanus içinde evlenme teklif eden Savaş Zafer'in bu anlarını paylaşan Perihan Savaş paylaşmıştı. Usta oyuncu, güzel haberi; “Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım” diyerek duyurmuştu.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

NİŞANLANDILAR

Hazırlıklara başlayan Ketenci ve Zafer, 28 Mayıs akşamı nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan ünlü çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı. 64 yaşındaki Savaş da oğlunu ve müstakbel gelinini 'Maşallah çocuklarıma' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

ASKER OLDU

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attıktan sonra asker yolcusu olmuştu. Usta oyuncu, bedelli askerlik yapacak olan oğlunu askere uğurladıkları anları sosyal medya hesabından 'Uğurluyoruz askerimizi' notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi



NİKAH MASASINA OTURDU

Savaş'ın oğlu, dün akşam bir süredir aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nikâh masasına oturdu. Beşiktaş'taki bir otelde düğün yapan çift, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci, aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

'NE GÜZEL BİR GÜNDE EVLENİYORSUN'

Ünlü oyuncu, aynı zamanda 29'uncu yaş gününe basan oğlunun doğum gününü 'Oğluşum ne güzel bir günde evleniyorsun iyi ki doğmuşsun' sözleriyle kutladı.

Fotoğraflarda Perihan Savaş'ın oğlunun düğününde payetli bir elbise giymeyi tercih ettiği görüldü.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

Melis Ketenci'nin ise gecede iki elbise giydiği görüldü. Ketenci, nikâh töreninin ardından üzerini taşlı straplez kısa beyaz bir elbise ile değiştirdi.

Düğün fotoğraflarıyla yoğun ilgi gören çifte, sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

GELİNİNE ALTIN TAKTI

Savaş Zafer ile birlikteliğini evlilikte taçlandıran Melis Ketenci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapmıştı. Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, Melis Ketenci'nin eline kına yakıldığı anlarda altın taktı.

Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

'KINAYI GETİR ANEY'

Ketenci, geceden renkli kareleri 'Kınayı getir aney' notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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