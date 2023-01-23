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Kırmızı halıya damga vurdular!

Demet Özdemir ile Engin Akyürek Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards Ödül Töreni'nde, Benim Adım Farah dizisi ile yer aldılar. Sezonun başlaması en çok beklenen dizilerinden olan Benim Adım Farah, Joy Awards Ödül Töreni'nde yoğun ilgi gördü.

Ekleme: 23.01.2023 - 09:17 Güncelleme: 23.01.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde oldukları "Benim Adım Farah" dizisi yakında ekranda olacak. İsmi ile de dikkat çeken Adım Farah dizisi, Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards Ödül Töreni'nde yer aldı. Henüz seyircisi ile buluşmayan Adım Farah, ödül töreninde boy gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLERE HAYRANLARDAN YOĞUN İLGİ

Ödül töreninde mekana ayrı ayrı gelen Engin Akyürek ile Demet Özdemir, ödül töreninde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Demet Özdemir de Engin Akyürek de şıklıkları ile dikkat çektiler.

Demet Özdemir yürüdüğü kırmızı halıda basın mensuplarının da yoğun ilgisi ile karşılaştı.
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