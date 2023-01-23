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İrem Derici: Üçüncü evliliği bitmiş!

Sivri dilli şarkıcı İrem Derici, Mayıs 2022'de "Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı" sorusuna, "O benim annem değil. Babam umarım daha fazla çocuk yapmaz, yeter" karşılığını vermişti. Reklamcı babası Hulusi Derici'nin, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici’ye 1 milyon TL'lik boşanma davası açtığı haberleri hatırlatılan popçu, bir kez daha çok konuşulacak sözler sarf etti.

Ekleme: 23.01.2023 - 01:48 Güncelleme: 23.01.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Ünlüler dünyasında sahne performansının dışında sıra dışı açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran İrem Derici, önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı.

"DEMO İLE HİÇ TARTIŞMADIK"

Röportaj alanına yürürken meslektaşı Demet Akalın'ın posterini gören popçu, "Özledim ondandır. Bir cumartesi işim olmasa da Demo'yu izlemeye gelsem ben de. Biz hiç tartışmadık be, ben hatırlamıyorum. Biz sürekli sevişiriz. Durduk yere bir şey çıkarmayın. Benle kimse bir şey yaşayamaz. Birisi suratıma tükürse 'Yarabbi şükür' derim. Hayat çok kısa çünkü" diyerek güldü.

İrem Derici: Üçüncü evliliği bitmiş!

"KARATE SALONUNDA GİBİYİZ"

İrem Derici, geçtiğimiz gün Eda Sakız ile çıkardığı 'Papatya' şarkısı hakkında, "Kadın iş birliği ile yaptığımız bir proje oldu. Yolda gelirken de bir milyonu geçtik. Sürekli Ceceli, Akçıl, Kurtuluş, Burak sıkıldım yani. Karate salonunda gibiyiz. 'Eda gel bir şey yapalım' dedim, yaptık valla" dedi.

"BEŞ TANE ÇOCUK VAR, ZEBİL OLDUK"

"Eşi Selma Derici'den ayrılan babası Hulusi Derici'nin, 1 milyon TL'lik boşanma davası açtığı ve çocuklarının velayetini istediği" haberleri hatırlatılan şarkıcı, "Babamın üçüncü evliliği bitmiş, bana soruyorsunuz. Ben mi boşandım babamdan? Beş tane çocuk var, zebil olduk ya. Hiç ilgilenmiyorum valla" diyerek kahkaha attı.

İrem Derici: Üçüncü evliliği bitmiş!

"O BENİM ANNEM DEĞİL"

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri töreninde sahne alan 35 yaşındaki şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkmış, "Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı" sorusuna verdiği cevap olay olmuştu.

O da mı çıktı? Ama o benim annem değil. Annem ile babam 1992 yılında boşandılar, ben beş yaşındaydım. Ben çok sorunlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, buna ekleyebileceğiniz bir sürü problem. Mevzusu geçen hanım benim babamın eşi. Aralarında ne geçti, ne oldu hiçbir fikrim yok. Gram umurumda değil. Babam da benim aşk hayatımı gram umursamaz. O yüzden sırf adamcağız 'ünlü babası' diye devamlı boşanma haberlerinde. Ben de boşanalı bu arada yedi yıl oldu. Allah mutlu mesut etsin, iki tarafa da başarılar diliyorum hayatlarında. Babam da umarım daha fazla çocuk yapmaz, yeter.

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