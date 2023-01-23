İlk kez görüntülendiler!

Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel'in, Hakan Sabancı ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.Erçel, basına yansıyan bu haberlere sinirlenmiş ve "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklamasını yapmıştı.Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı ile görüntülendi. İkili, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansıdı.