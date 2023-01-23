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İlk kez görüntülendiler!

Yaklaşık iki aydır aşk yaşadıkları iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ilk fotoğraf geldi. İkili, önceki akşam bir mekanda yan yana görüntülendi

Ekleme: 23.01.2023 - 12:27 Güncelleme: 23.01.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel'in, Hakan Sabancı ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Erçel, basına yansıyan bu haberlere sinirlenmiş ve "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklamasını yapmıştı.

Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı ile görüntülendi. İkili, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansıdı.

İlk kez görüntülendiler!
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