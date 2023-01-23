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Elif Karlı'dan duygusal paylaşım...

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, altı aydır Tokat cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu. Cezaevinde kalp krizi geçiren Cengiz Karlı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Elif Karlı, bugün ise duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 23.01.2023 - 01:32 Güncelleme: 23.01.2023 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Elif Karlı eşinin kaybıyla yıkıldı. Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti. İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, 6 aydır Tokat cezaevindeydi.

Elif Karlı'dan duygusal paylaşım...

30 yıllık eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Eşinin bu fotoğrafını paylaşan Karlı paylaşımına, "Benim artık kocaman siyah kanatları olan koruyucu bir meleğim var" notunu düştü.

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