Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: 'Canım annemi kaybettik'

Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı. Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Berat Efe Parlar'a dostları destek oldu. Berat Efe Parlar'ın paylaşımına sanat camiasından da yorum yağdı...

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti.Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı...Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanında İsanbul'A gelmek sorundaydı orada oyuncu koçumlar birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da rahatsızlandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."