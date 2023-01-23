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Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi...

'Zahidem', 'Bir Çift Turna Gördüm', 'Nar Ağacı' gibi parçalarla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Bedia Akartürk ilginç bir karar aldı. 81 yaşındaki Türk Halk Müziği ses sanatçısı yüzünü gerdi. Son hali ise sosyal medyada gündem olan sanatçı bu kez sesiyle değil şişlikleriyle konuşuldu.

Ekleme: 23.01.2023 - 01:42 Güncelleme: 23.01.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Türk Halk Müziği'nin öne çıkan isimlerinden Bedia Akartürk, Atilla Seller ile evlenmişti. Ünlü isim eşini, 2007 yılında kalp krizi sonucu kaybetmişti. Ünlü türkücünün bu evliliğinden bir kızı bulunuyor.

Bedia Akartürk, son haliyle gündemde. 2. Sayfa magazin programının sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf herkesi şaşırttı. 81 yaşındaki Bedia Akartürk bu sefer sesiyle değil de yüzündeki şişliklerle gündem oldu.

Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi...

"DAHA GENÇ, DAHA GÜZEL GÖRÜNMEK İSTİYORUM"

Sanatçının Samsun'da bir estetikçiye giderek yüzünü gerdirdi. Akartürk'ün "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek estetik yaptırdığı iddia edildi.

Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi...

Yüzünü gerdiren 81 yaşındaki sanatçının yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi. Operasyon öncesinde ameliyathanede doktorlara türkü söyleyen Bedia Akartürk sosyal medyada gündem oldu.

Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi...

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Akartürk, ailenin tek çocuğu olduğu için babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirdi. Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı. Akartürk, 9 sene boyunca İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçti. Ankara Radyosu'na geçerek müzikal çalışmalarına burada devam eden Bedia Akartürk, Ankara Radyosu'ndan emekli oldu.
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