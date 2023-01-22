Serenay Sarıkaya'nın ayakları yeniden gündemde

Oyuncu Serenay Sarıkaya, dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisiyle adından söz ettiriyor.20 Ocak'ta izleyiciyle buluşan dizi, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrollerini paylaştığı dizide, cesur sahnelerle adından söz ettiren Sarıkaya, beğenildiği kadar eleştiri yağmuruna tutuldu.Dizideki birçok sahne sosyal medyada konuşulurken, güzel oyuncu bu kez yine ayaklarıyla gündem oldu.Dizideki bir sahneye ait fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'ya "Ayak değil palet" yorumunda bulundu.30 yaşındaki oyuncu, daha önce de ayaklarının büyüklüğü ile gündem olmuştu.