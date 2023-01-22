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'Michael Jackson'ı ben oynamalıyım'

Oyuncu Özge Özpirinçci, hayranlarının başlattığı 'Michael Jackson'ı Özge oynasın' akımına yanıt verdi.

Ekleme: 22.01.2023 - 09:35 Güncelleme: 22.01.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
ABD'li pop ikonu Michael Jackson'ın hayatı film oluyor.

2023 yılı içerisinde çekimlerine başlanacak film dünyada büyük yankı uyandırdı.

"Projede Özge yer alsın"
Bunun üzerine başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin hayranları da sosyal medyada harekete geçti.

Akım başlatılarak "Projede Özge yer alsın" şeklinde bir etiket oluşturdu.

"Tabii ki ben oynamalıyım"
Kısa sürede gündem olan etikete güzel oyuncu da kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özpirinçci, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Michael Jackson'ı tabii ki de ben oynamalıyım."

'Michael Jackson'ı ben oynamalıyım'
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