'Michael Jackson'ı ben oynamalıyım'

ABD'li pop ikonu Michael Jackson'ın hayatı film oluyor.2023 yılı içerisinde çekimlerine başlanacak film dünyada büyük yankı uyandırdı."Projede Özge yer alsın"Bunun üzerine başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin hayranları da sosyal medyada harekete geçti.Akım başlatılarak "Projede Özge yer alsın" şeklinde bir etiket oluşturdu."Tabii ki ben oynamalıyım"Kısa sürede gündem olan etikete güzel oyuncu da kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Özpirinçci, açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Michael Jackson'ı tabii ki de ben oynamalıyım."