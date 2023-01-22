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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl?

Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde Aile dizisinin setinde fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Zehirlendiği ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldi.

Ekleme: 22.01.2023 - 09:56 Güncelleme: 22.01.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya ile başrolü oldukları Aile dizisinin çekimlerine devam ederken sette rahatsızlanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ zor günleri atlatmaya başladı.

Yediği tavuktan dolayı zehirlendiği anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ, dün iyileştiğini düşünerek Reşadiye'de bulunan çiftlik sahnelerinin çekimine gitti.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fakat yine kendisini iyi hissetmeyen Tatlıtuğ, evine gidip dinlendi. Başarılı oyuncunun sete tam anlamıyla bugünlerde çıkması bekleniyor.
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