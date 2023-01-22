Babası ile neden küstüklerini açıkladı!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, müziği bıraktığını açıklamıştı. 360 Derece programına konuk olan Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur ile neden küstüklerini ve barışma süreçlerini anlattı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, müzik kariyerini noktaladığını açıklamıştı. 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı küslük süreci hakkında açıklamada bulundu.



"BABAMLA 1,5 YIL GÖRÜŞMEDİK"



"Anne ve babanın ayrılması sende travma yarattı mı?" şeklinde bir soru alan Tuğçe Tayfur, "Yarattı tabi. 15 yaşındaydım yani tam ergenlik dönemimdeydim. Babam gittiği için annemle evde yalnız kaldık. Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1.5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım. Çocuğum olduktan sonra çok da anne ve babanın işine karışmamak lazım diye düşündüm. Yaşadığım travmaları kafamda bitirmek istedim" açıklamasında bulundu.