Yeni doğum yapmıştı... Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk fotoğraf geldi

2008 Miss Turkey birincisi Leyla Lydia Tuğutlu, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde anne olacağını açıklayan Leyla Lydia Tuğutlu, heyecanını "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" sözleriyle anlatmıştı.Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken, ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu oğluna "Evren Deniz" adını verdi. Doğum yapmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Tuğutlu, bebeğiyle ilk karesini yayınladı.Ünlü oyuncu, paylaşımında "18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi... 2023'ün bize hediyesi... Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için sonra eşime desteklerinden dolayı..." ifadelerine yer verdi.