  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni doğum yapmıştı... Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk fotoğraf geldi

Geçtiğimiz aylarda 2017 yılından beri aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, ilk bebeğini kucağına aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğinin elini tuttuğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 21.01.2023 - 13:38 Güncelleme: 21.01.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
2008 Miss Turkey birincisi Leyla Lydia Tuğutlu, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde anne olacağını açıklayan Leyla Lydia Tuğutlu, heyecanını "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" sözleriyle anlatmıştı.

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken, ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu oğluna "Evren Deniz" adını verdi. Doğum yapmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Tuğutlu, bebeğiyle ilk karesini yayınladı.

"OĞLUMUZ EVREN DENİZ DÜNYAYA GELDİ 2023'ÜN BİZE HEDİYESİ"

Ünlü oyuncu, paylaşımında "18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi... 2023'ün bize hediyesi... Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için sonra eşime desteklerinden dolayı..." ifadelerine yer verdi.

Yeni doğum yapmıştı... Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk fotoğraf geldi

Yeni doğum yapmıştı... Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk fotoğraf geldi
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu...
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
SGK'den 'emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .