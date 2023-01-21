Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi!

Yalçın Yelence, bir süredir İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yelence, 5 Ocak'ta beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ünül yönetmenden üzücü haber geldi. Yelence, 69 yaşında vefat etti.Yelence’nin cenazesi 21 Ocak Cumartesi günü Kartal Soğanlı Safa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.YALÇIN YELENCE KİMDİR?1954 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yalçın Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı.TRT'nin ilk dış yapımı olan 'Bay Alkolü Takdimimdir' dizisinin senaryosunu yazan Yelence; 'Perihan Abla', 'Bizimkiler' ve 'Yazlıkçılar' gibi birçok unutulmaz dizisine yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.Yalçın Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.Ünlü yönetmen, bir dönem Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde 'TV’de Metin ve senaryo yazımı', 'Yapım ve yönetim', 'Sinema tarihi' ve 'Film teorileri' dersleri verdi.