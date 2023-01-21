  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden 'Bizimkiler'in 458 bölümünden 454'ünü yöneten Yalçın Yelence (69), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta yönetmen, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Ekleme: 21.01.2023 - 01:41 Güncelleme: 21.01.2023 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Yalçın Yelence, bir süredir İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yelence, 5 Ocak'ta beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ünül yönetmenden üzücü haber geldi. Yelence, 69 yaşında vefat etti.

Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi!

Yelence’nin cenazesi 21 Ocak Cumartesi günü Kartal Soğanlı Safa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

YALÇIN YELENCE KİMDİR?

1954 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yalçın Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı.

Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi!

TRT'nin ilk dış yapımı olan 'Bay Alkolü Takdimimdir' dizisinin senaryosunu yazan Yelence; 'Perihan Abla', 'Bizimkiler' ve 'Yazlıkçılar' gibi birçok unutulmaz dizisine yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi!

Yalçın Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Ünlü yönetmen, bir dönem Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde 'TV’de Metin ve senaryo yazımı', 'Yapım ve yönetim', 'Sinema tarihi' ve 'Film teorileri' dersleri verdi.

TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu...
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
SGK'den 'emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu
Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .