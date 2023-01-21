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Sibel Can'dan sevenlerine müjde!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeyi verdi. Avrupa turnesine başlayacağını duyuran Sibel Can, "8 farklı yerde birbirinden güzel konserler için buluşmaya hazır mısınız?" ifadelerine yer verdi. Ünlü şarkıcının hayranları paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ekleme: 21.01.2023 - 22:03 Güncelleme: 21.01.2023 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'de ekrana getirilen Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Sibel Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü şarkıcı Sibel Can, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi.

SİBEL CAN AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan Can, müjdeli haberi takipçilerine verdi. Avrupa turnesine çıkacağını duyuran Sibel Can, paylaşımına "Avrupa'da sizlerle uzun bir aradan sonra yeniden buluşmaya hazırlanıyoruz. Çok yakında Avrupa Turnemiz başlayacak. 8 farklı yerde birbirinden güzel konserler için buluşmaya hazır mısınız?" notunu düştü.
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