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Ezgi Mola: Dava devam ediyor!

Ezgi Mola, önceki gece katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, yüz felci geçiren annesi Jale Erkan'ın 160 bin TL'lik estetik davası hakkında konuştu.

Ekleme: 21.01.2023 - 22:39 Güncelleme: 21.01.2023 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
KAFA Dergisi, Divan Kuruçeşme'de 100'üncü sayısını kutladı. Partiye sanat ve spor camiasının birçok ünlü katıldı. Ezgi Mola da bu isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, “Koşturmacam devam ediyor, çalışıyorum. Her şey yolunda” dedi.

"KESİNLEŞEN BİR DURUM YOK"

Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçirdiği yüz felci nedeniyle göz kaldırma ameliyatı olmuş, operasyon sonrası yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ileri sürerek, ameliyatı yapan doktora 160 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

Bu konunun sorulması üzerine ünlü oyuncu, "Dava devam ediyor. Bir şey söylemek olmaz şimdi. Dava sonuçlandı gibi haberler çıktı ama yok öyle bir şey. Çünkü kesinleşen bir durum yok daha” şeklinde konuştu.
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