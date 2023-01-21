Erol Evgin hekimler için söyledi...

Maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın, geleceğin hekimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği bağış konserinde Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin sahne aldı."ARTIK BANA KOLAY KOLAY BİR ŞEY OLMAZ"Zorlu PSM'de düzenlenen konseri "Bu akşam çok değerli bir amaç uğruna buradayız" sözleriyle açan sanatçının, unutulmaz şarkılarını salonu dolduran binlerce hayranıyla hep bir ağzından söylediler. 'Sevdan Olmasa' parçasını sahneye davet ettiği 41 tıp fakültesi öğrencisi ve mezunlarından oluşan dev koro eşliğinde seslendiren Evgin, "Bu kadar doktorun arasında artık bana bir şey olmaz kolay kolay” dedi.