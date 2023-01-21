Demet Akalın'a olay gönderme!

Survivor 2023 tüm hızıyla başladı. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. Bu sene ilk olarak fenomenler de yarışmada yer almıştı. Ünlü sanatçı Demet Akalın ise bu duruma esprili bir yorumda bulunmuştu. Survivor yarışmacısı Halil İbrahim'den yarışmada Demet Akalın'a gönderme geldi.

Survivor 2023 ekrana gelen son bölümde yarışmacılar ödül için yarıştı. İlk oyunu Gönüllüler kazandı daha sonra Ünlüler takımının erkek yarışmacıları sahada yerlerini aldı. Survivor'da yarışan fenomenlerden biri olan Halil İbrahim takımına sayı kazandırdı. Sayı kazandıktan sonra Halil İbrahim'in Demet Akalın'a yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.



DEMET AKALIN'A GÖNDERME



Sayı kazandıktan sonra Demet Akalın'a seslenen Halil İbrahim, "Sendeyiz abla. Umarım layık oluyorumdur sana." ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarına olayı anlatan Halil İbrahim, "Bize şey dedi 'Bunlar mı yarışacak, bunları Hira izler falan dedi." açıklamasında bulundu.



KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU



Kadınlarda kazanan Gönüllüler, erkeklerde kazanan Ünlüler takımı olduğu için galibi belirlemek üçüncü tura geçildi. En iyi iki kadın ve erkek yarışmacılar parkura çıktı. Oyun bayrak yarışına kaldı. Kazanan ise Gönüllüler oldu.