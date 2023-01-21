'Canlı canlı cehennemi gördüm'

Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönerken Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada araçta yer alan Tolga Güleryüz, hayatını kaybetti.Tüm yaşananların ardından Ceyhun Fersoy, korkunç kazayla ilgili Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, şunları söyledi:"Ben canlı canlı cennet ve cehennemi orada gördüğüm için, herkes tadacak ölümü. O anlar bambaşka bir şey, Allah düşmanıma yaşatmasın. Düşmanım yok ama, herkes de sever beni (gülüyor). Ya kimse yaşamasın. Hayatı ciddiye almamamız gerektiğini orada anladım çünkü canlı canlı gördüm orada her şeyi. Toz bulut... Tamamen böyle toz bulutu. O arada kafamda şalterde ölüm indi yani. Ölüm diye bir şey yoktu çünkü bütün arkadaşlarım oradaydı. Şimdi yoklar. Sonra şey düşündüm; ben niye ameliyat oldum? Biz niye kaza geçirdik? Sergen ameliyat oldu, niye oldu? Melis'in kemik kırıldı, öteki arkadaşımın bacağı paramparça oldu falan. Niye bunlar oldu ya? Biz ne güzel oyunumuzu oynuyorduk. Daha çok oynayacağımız oyunlar vardı ama inşallah Sergen de iyileştikten sonra oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz."