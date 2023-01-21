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Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber! Usta sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan ameliyata alınacak!

Hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Leyla ile Mecnun dizisinin sevilen oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan pazar günü hastaneye yaacak. Ahmet Mümtaz Taylan nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti. 57 yaşındaki oyuncunun ameliyat olması gerekiyor.

Ekleme: 21.01.2023 - 13:36 Güncelleme: 21.01.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Ahmet Mümötaz Taylan'dan korkutan haber geldi. Şimdilerde Leyla ile Mecnun dizisinde yer alan Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat olacak!


Ahmet Mümtaz Taylan'ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi. Taylan nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti. 57 yaşındaki oyuncu anjiyo yaptırdı. Taylan'ın kalp damarlarının tıkandığı açıklandı. Doktor usta oyuncuya acil bypass önerdi. Taylan bu nedenle hafta sonu hastaneye yatacak. Oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.






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