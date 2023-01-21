Acun Ilıcalı video paylaşarak kutladı...

TV8 kanalı ve dijital platform sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz kulübünü Hull City'i satın almasının birinci yıl dönümünü, Instagram hesabından özel bir video paylaşarak kutladı."BU YILIN HER ANINDAN ÇOK KEYİF ALDIM"Ilıcalı, taraftarlara yolladığı mesajında, "Benim için hayallerimi gerçekleştirdiğim bir yıl oldu. Bu yılın her anından çok keyif aldım. Bu şehrin ve insanlarının bana gösterdiği sıcaklık ve sevgi paha biçilemez. Geldiğim günden beri hep beraber güzel bir yolda ilerliyoruz. Eminim ki birçok mutluluğu beraber yaşayacağız. Bana inanıp beni desteklediğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.