Acun Ilıcalı video paylaşarak kutladı...
Son günlerde 'Survivor 2023' yarışması ile gündemde olan ünlü televizyonu Acun Ilıcalı, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek, 19 Ocak 2022 tarihinde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın aldı.
TV8 kanalı ve dijital platform sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz kulübünü Hull City'i satın almasının birinci yıl dönümünü, Instagram hesabından özel bir video paylaşarak kutladı.
"BU YILIN HER ANINDAN ÇOK KEYİF ALDIM"
Ilıcalı, taraftarlara yolladığı mesajında, "Benim için hayallerimi gerçekleştirdiğim bir yıl oldu. Bu yılın her anından çok keyif aldım. Bu şehrin ve insanlarının bana gösterdiği sıcaklık ve sevgi paha biçilemez. Geldiğim günden beri hep beraber güzel bir yolda ilerliyoruz. Eminim ki birçok mutluluğu beraber yaşayacağız. Bana inanıp beni desteklediğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
"BU YILIN HER ANINDAN ÇOK KEYİF ALDIM"
Ilıcalı, taraftarlara yolladığı mesajında, "Benim için hayallerimi gerçekleştirdiğim bir yıl oldu. Bu yılın her anından çok keyif aldım. Bu şehrin ve insanlarının bana gösterdiği sıcaklık ve sevgi paha biçilemez. Geldiğim günden beri hep beraber güzel bir yolda ilerliyoruz. Eminim ki birçok mutluluğu beraber yaşayacağız. Bana inanıp beni desteklediğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.