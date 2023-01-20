Wilma Elles'ten aşk açıklaması

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteriyle ünlenen Wilma Elles, iki ay önce Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Evliliği herkese tavsiye ettiğini söyleyen oyuncu, "Bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum açıkçası" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Wilma Elles, son dönemde Amerika-Almanya-Türkiye arasında mekik dokuyordu. ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle şöhreti yakalayan Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti.



“ÇOCUKLARIMIN TANINMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUM”



Milat ve Melodi adında yedi yaşında ikiz çocukları olan Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte neden hiçbir projede yer almadığını açıklamıştı:



Anne olarak hem istiyorum oyunculuk yapsınlar, kendilerini geliştirsinler. Güzel bir meslek ama bir yandan da korkuyorum. Çocukları insanlar tanıyacak. Çocuklarımın tanınmasından biraz endişe duyuyorum. Ben onların yanında olmazsam nasıl yapacaklar? Tehlike içeriyor. Güzel bir proje olursa değerlendirebilirim.



