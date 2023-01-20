Taciz iddiasıyla hakim karşısında!

2021 yılında klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların sosyal medyada ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.AYRLIK GELİRİ 100 BİN TL!Duruşmada kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyledi."GÖRÜNTÜLÜ ARADI, MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ VARDI"Savunmasında Ece Ronay tarafından kendisine tuzak kurulduğunu belirten Erbil, şu ifadeleri kullandı:Ben Z kuşağına hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti, sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar dört evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti, adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve ‘Ben muhatap olacağım’ dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum.ASİSTANINI SUÇLADISöz konusu mesajları asistanının attığını öne süren ünlü şovmen, “Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım, ‘Böyle böyle bir olay oldu, sizi korumak için böyle bir mesaj attım’ dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim” şeklinde konuştu.Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.