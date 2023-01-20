Nişan fotoğrafları ortaya çıktı...

Gül Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde yaşamını yitiren eşi Kemal Sunal ile nişanlandıkları güne ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Gül Sunal ile Kemal Sunal, 19 Ocak 1975 tarihinde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü çift, aynı yıl nikâh masasına oturmuştu. Gül Sunal, nişan töreninden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. İkilinin nişan törenine ait fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Ali (45) ve Ezo (39) adında iki çocuğu olan Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal, 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.