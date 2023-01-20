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Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ceyhun Ergin ile Haziran 2022'de sessiz sedasız nikâh masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, ilk bebeğini kucağına aldı. Miss Turkey 2008'de Türkiye güzeli seçilen 33 yaşındaki oyuncu, suda doğum yaptı.

Ekleme: 20.01.2023 - 13:16 Güncelleme: 20.01.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl İtalya'da evlilik teklifi alan, Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle Ceyhun Ergin ile dünyaevine giren Leyla Lydia Tuğutlu, eylül ayında sosyal medya hesabından hamilelik haberini duyurmuştu.

"GÜZEL BİR YOLCULUK"

"Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" mesajını yayınlayan tescilli güzele tebrik mesajları yağmıştı.

EVREN DENİZ DÜNYAYA GELDİ

Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün anne olma mutluluğu yaşadı. Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı.

"BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getiren Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti. Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.
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