Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı ve bu sebeple, rol aldığı Aile dizisinin setinin iptal edildiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Şimdilerde Aile dizisi için sette olan Kıvanç Tatlıtuğ'un gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu öğrenildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan başarılı oyuncu, kendisini iyi hissetti ve sete çalışmaya gitti.



SETİ İPTAL EDİLDİ



Ancak Kıvanç Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı sıralarda bir rahatsızlık yaşamaya başladı. Kendisini kötü hissetmeye başlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un o günkü seti hemen iptal edilirken, oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.