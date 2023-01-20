Elif Karlı'nın en acı günü!

30 yıllık eşini kaybetmenin açısını yaşayan Elif Karlı, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sanatçıyı yakın dostları teselli etmeye çalıştı. Cengiz Karlı’nın naaşı Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı’na defnedildi.Elif Karlı’yı cenaze töreninde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Törene Cengiz Kurtoğlu, Alişan, Özlem Yıldız, Ferman Toprak, Bülent Serttaş, Ercan Saatçi, Behzat Uygur, Polat Yağcı gibi çok sayıda isim katıldı.Cengiz Kurtoğlu, “Çok eski abi kardeştik. Ailecek görüşürdük. Rahatsızlığı vardı fakat yenemedi. Kardeşime rahmet diliyorum” diye konuştu.Bülent Serttaş, tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Serttaş, “Burada iki cümle ile Cengiz Karlı’yı anlatmak zor. Hiçbir zaman birbirimizi ismimizle hitap etmedik. O bana ciğerim, ben ona ciğerim derdim. Keşke çocuklarının, eşinin yanında olsaydı. Bizi en çok üzende bu oldu. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.Cenaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi. Şarkıcı Yeliz ise, "Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı" diye konuştu.