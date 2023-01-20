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Demet Akalın, Kanada'ya seslendi!

Demet Akalın, şubat ayında Kanada Toronto'da vereceği konser öncesi vize sıkıntısı yaşıyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından hem sitemini dile getirdi hem de yardım istedi.

Ekleme: 20.01.2023 - 00:56 Güncelleme: 20.01.2023 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Kanada'nın Toronto şehrinde şubat ayında müzikseverlerle buluşmak için anlaşma sağlayan Demet Akalın, vizesinin hâlâ çıkmaması nedeniyle sosyal medyada harekete geçti.

Demet Akalın, Kanada'ya seslendi!

"AYLAR ÖNCE BAŞVURU YAPTIM"

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü popçu, "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce ben de Kanada Konsolosluğu'na başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok. Şubat'ta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu" ifadelerini kullandı.
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