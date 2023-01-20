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Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı

Son hali sosyal medyaya düşen ünlü oyuncu Arda Kural, 2023 tarzıyla çok beğenildi.

Ekleme: 20.01.2023 - 10:11 Güncelleme: 20.01.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, uzun zamandır ortalıkta yoktu. Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Geçtiğimiz senelerde Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmuş ve saç ektirmişti.

Son görüntüsü hayranlarını sevindirdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, bugün yeni görüntüsüyle hayranlarını sevindirdi. Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın yeni hali çok beğenildi.

Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
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