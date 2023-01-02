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Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi büyük acısı...

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Morgül, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim" ifadesini kullandı. Morgül, annesinin vefat etmesinden saatler sonra doktor kontrolüyle sahneye çıktı. Yılmaz Morgül'e sanatçı dostlarından taziye mesajları geldi.

Ekleme: 2.01.2023 - 01:02 Güncelleme: 2.01.2023 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında acı bir hikaye paylaşmış ve şunları söylemişti:

Annem şu anda yatalak, Alzheimer. Ben her gün anneme baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi, hiçbir şey söylemiyor. Bir gün eve geldim, telefon açtım ama annem cevap vermiyor. Çok merak edip, eve gittim... Kapımız açıktı, 'Anneciğim' diye sesleniyorum, cevap yok. Yatak odasına girdim, 'Anneciğim ben geldim. Neden konuşmuyorsun?' dedim. Yorganla kafasını kapatmıştı, 'Yüzünü gizleme' dedim...

Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi büyük acısı...

"YÜZÜNÜN BİR TARAFI YOKTU"

"Yorganını ben açmak zorunda kaldım. Annemin yüzünün bir tarafı yoktu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Birisiyle telefonda konuşuyor, annemi hastaneye kaldırıyorum, Zona diyorlar. O güne kadar Zona'nın ne demek olduğunu bilmiyordum...Bir kişinin söylediği ağır kelime yüzünden annem Zona'ya yakalandı. Sonra Demans'a, Demans'tan da Alzheimer'a döndü. Annem şu anda bir bebek, konuşamıyor. Hiçbir derdini söyleyemiyor..."

Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi büyük acısı...

"ONLARIN AYAKLARININ ALTINI ÖPERİM"

"Herkesten rica ediyorum; 'Kimse annesini üzmesin, kimse annesine sesini yükseltmesin'. Çok kötü şeyler yaşayacaksınız sonra. Bütün annelerin ellerini öperim, onların ellerini ayaklarının altını öperim."

Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi büyük acısı...

YILBAŞI GECESİ VEFAT ETTİ

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi büyük acısı...

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

"BEBEKLER GİBİ BAKTIN"

Yılmaz Morgül'e sanatçı dostlarından; "Canım Allah sabırlar versin", "Canım mekanı cennet olsun, bebekler gibi baktın", " Sözün bittiği andır, Allah sabır versin" gibi yorumlar geldi.

Morgül'ün annesi Fatma Morgül, bugün Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

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