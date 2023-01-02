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Ünlü caz sanatçısı toprağa verildi!

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden caz müziğinin en önemli vokallerinden Ayşe Gencer Demirer, toprağa verildi.

Ekleme: 2.01.2023 - 00:59 Güncelleme: 2.01.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de caz müziğinin akla gelen ilk isimlerinden İlham Gencer ile Ayten Alpman'ın kızı, caz vokalisti Ayşe Gencer Demirer (66), geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden Demirer için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ayşe Gencer Demirer'in eşi İmer Demirer ile kardeşi Bora Gencer'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, ailesi üyeleri, yakınları ve caz dünyasından isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi katıldı.

Türk caz müziğinin en önemli isimlerinden Ayşe Gencer Demirer, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü caz sanatçısı toprağa verildi!

BİR ANDA GİTTİĞİ İÇİN YIKILDIK

Ayşe Gencer Demirer'in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, "Bizim için ölüm her zaman olabilecek bir şey tabii ki. Aile olarak, babamızdan öğrendiğimiz tabii ki. Bu dünya, yalan bir dünya, kısa bir yaşam. Ablamın hastalığını biliyorduk tabii ama bir anda gittiği için biz yıkıldık. Zamansız, biz ayarlayamıyoruz. Hayatla ilgili ne kadar plan yapsak da her zaman bileceğiz ki biz dengelemiyoruz bunu. Bizim elimizde olan bir şey değil yaşam. O yüzden çok üzgünüz tabii ki. İnşallah gittiği yerde huzur içinde uyur.

İLHAMİ GENCER KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük, bir rahatsızlık geçirdi. O'nu böyle pamuklar içinde saklıyoruz. O yüzden burada yok zaten, haberi yok. Televizyonları kapatıyoruz, cep telefonunu aldık, bozuldu falan diye. O'na, nasıl, ne zaman söyleyeceğiz, nasıl yapacağız bilemiyoruz yani" diye konuştu.
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