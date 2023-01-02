Takılarının değeri dudak uçuklattı

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 3 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıktı. 2 saat sahnede kalan Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.