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Takılarının değeri dudak uçuklattı

Yılbaşı konseri öncesi göz kamaştıran elbisesiyle poz veren Hadise'nin üzerinde adeta servet vardı.

Ekleme: 2.01.2023 - 09:41 Güncelleme: 2.01.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Takıları 3 milyon TL

Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 3 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıktı. 2 saat sahnede kalan Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.

Takılarının değeri dudak uçuklattı


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