  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında sürpriz teklif!

Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz nisan ayında Bebek’te bir mekandan el ele çıkarken görüntülendiği ve o zamandan beri mutlu bir birliktelik sürdürdüğü sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini muhabirler aracılığıyla duyurmuştu. Bestemsu Özdemir, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşı gecesi evlilik teklifi aldı.

Ekleme: 2.01.2023 - 01:11 Güncelleme: 2.01.2023 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Modelliği bırakıp, 2012'de oyunculuk kariyerine başlayan Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Armutlu'da bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Yaklaşık bir yıl önce aşk yaşamaya başladığı Serkan Mehmet Durdu ile ilişkisi hakkında muhabirlerle konuşan güzel oyuncu, "Her şey yolunda. Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" diyerek, kahkaha atmıştı.

Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında sürpriz teklif!

"YAKINDA GELECEKTİR"

Güzel oyuncunun bu söylediklerinden günler sonra çift Yaşar İpek’in konserine gitmişti. Ünlü çifti gören basın mensuplarının, “Bestemsu Hanım'ın evlilik teklifi beklediğini söyledi. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusunu yönelttiği Durdu; “Yakında gelecektir” diyerek, sevgilisine kısa zaman içerisinde evlilik teklifinde bulunacağını itiraf etmişti.

Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında sürpriz teklif!

"NİKÂH ŞAHİDİM HALUK LEVENT OLACAK"

Durdu, "Evlenme teklifini ne zaman yapacaksınız?" sorusuna "Bu hafta olacak. Haluk Ağabey nikâh şahidim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim” yanıtını vermişti.

EVLİLİK TEKLİFİ!

Dün akşam yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan Bestemsu Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Bir anda Özdemir'in önünde diz çöken Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzattı.

Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında sürpriz teklif!

"EVET' DEDİM"

Serkan Mehmet Durdu'nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, o anları da "Evet' dedim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Bestemsu Özdemir'e tebrik mesajları yağdı.

Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında sürpriz teklif!

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan aşıklar, geçtiğimiz aylarda ilk kez basın mensuplarının karşısına birlikte çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özdemir, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı" demişti.

"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.

Tüm il ve ilçelerde hizmete girecek: Yarından itibaren başlıyor!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret...
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! 'Dünya büyük bir dönüşümün içinden' geçiyor
Edirne'de iki FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi: Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyollara zam açıklaması
ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
AK Parti'den seçimlerin öne alınmasına ilişkin açıklama: 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor
Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
3 saatlik özel uçuş! Bakan Akar havadan ihbar kontrol uçağıyla denetleme yaptı
Bakan Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü!
Dünyada yeni merkez olacak! Türkiye'den 'enerji' hamlesi
Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan yılın ilk paylaşımı! Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi
Bakan Soylu yılın son gününü Tendürek'teki jandarmalarla geçirdi
Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor