Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında sürpriz teklif!

Modelliği bırakıp, 2012'de oyunculuk kariyerine başlayan Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Armutlu'da bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Yaklaşık bir yıl önce aşk yaşamaya başladığı Serkan Mehmet Durdu ile ilişkisi hakkında muhabirlerle konuşan güzel oyuncu, "Her şey yolunda. Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" diyerek, kahkaha atmıştı."YAKINDA GELECEKTİR"Güzel oyuncunun bu söylediklerinden günler sonra çift Yaşar İpek’in konserine gitmişti. Ünlü çifti gören basın mensuplarının, “Bestemsu Hanım'ın evlilik teklifi beklediğini söyledi. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusunu yönelttiği Durdu; “Yakında gelecektir” diyerek, sevgilisine kısa zaman içerisinde evlilik teklifinde bulunacağını itiraf etmişti."NİKÂH ŞAHİDİM HALUK LEVENT OLACAK"Durdu, "Evlenme teklifini ne zaman yapacaksınız?" sorusuna "Bu hafta olacak. Haluk Ağabey nikâh şahidim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim” yanıtını vermişti.EVLİLİK TEKLİFİ!Dün akşam yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan Bestemsu Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Bir anda Özdemir'in önünde diz çöken Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzattı."EVET' DEDİM"Serkan Mehmet Durdu'nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, o anları da "Evet' dedim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Bestemsu Özdemir'e tebrik mesajları yağdı.İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLERÖte yandan aşıklar, geçtiğimiz aylarda ilk kez basın mensuplarının karşısına birlikte çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özdemir, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı" demişti."ARADIĞIM AŞKI BULDUM"Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.