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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün omzunu kurşunlar sıyırdı.

Ekleme: 2.01.2023 - 11:07 Güncelleme: 2.01.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un Emirgan Mahallesi'nde, yılbaşı gecesi silahlı kavga çıktı. Yılbaşı gecesi ünlülerin de akın ettiği bir mekanda silahlar çekildi.

Çok sayıda silah sesinin duyulduğu olayda, bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde onlarca boş mermi kovanı bulundu.

"Ölebilirdim"

Son Havadis'in haberine göre, Kavga sırasında eğlence mekanında büyük korku yaşanırken Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün de olay yerinde olduğu öğrenildi.

İddiaya göre silahlı kavga sırasında sıkılan kurşunlardan ikisi, Kırmızıgül'ün omzunu sıyırdı. Büyük tehlike atlatan Mahmut Kırmızıgül'ün elbisesinin üzerinde kurşunların izi çıktığı öne sürüldü. Kırmızıgül'ün, olayın ardından mekanda eğlendiği arkadaşlarına "2 santim daha geride olsam ölmüştüm." dediği iddia edildi.
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