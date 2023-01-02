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İrem Derici: Yine aldatıldım

İbrahim Tatlıses'e dert yanan İrem Derici, yine aldatıldığını söyledi.

Ekleme: 2.01.2023 - 08:50 Güncelleme: 2.01.2023 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Her yıl olduğu gibi bu yıl da İrem Derici, İbo Show'un bu yılki konukları arasında yerini aldı.

Yaptığı açıklamalarla, özel hayatı ve seksi tarzıyla sık sık gündeme gelen Derici ile İbrahim Tatlıses arasındaki diyalog, sosyal medyaya da damga vurdu.

"Yine aldatıldım"

İbrahim Tatlıses, programda şarkıcıya "Kimseyi bulamıyor musun?" dedi. Derici ise bunun üzerine "Bulamıyorum diyordum hala bulamıyorum hatta geçen sene burada aldatıldığımı itiraf etmiştim. Allah sizi inandırsın yine aldatıldım." diyerek kahkaya attı.

"Yemin et"

Tatlıses ise duyduklarına şaşırdı ve "Yemin et, aldatan kendini aldatır." dedi. Bunun üzerine İrem Derici ise "365 günde değişen hiçbir şey yok, onların kendi gerizekalılığı ama aldatan beni aldatıyor." dedi.

İbrahim Tatlıses, "Dersini aldın mı?" diye sorunca ise şarkıcıdan "Almadım." yanıtı geldi. Derici ayrıca "İbrahim ağabeyden akıl alacağım her yılbaşı aynı dert, değişen hiçbir şey yok. Kadro da aynı. 2024'te de mi böyle olacak?" dedi.
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