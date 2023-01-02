  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

Son olarak Duygu Asena’nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve dijital platformda yayınlanan 'Aslında Özgürsün' dizisinde rol alan Bade İşçil, 2023 yılına girmeye saatler kala sağ ayağının sargılı halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü oyuncu, takipçilerine durumunu açıkladı.

Ekleme: 2.01.2023 - 01:06 Güncelleme: 2.01.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Ezel', 'Kuzey Güney', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi yapımlarda rol alan Bade İşçil, geçtiğimiz aylarda Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olmuştu. Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini hissettiğini belirten ünlü isim, "Azur öncesini hiç hatırlamıyorum gibi bir şey. Hep o varmış, onunla bir bütünüm gibi hissediyorum. Çocuk benden bağımsızlaştı ama ben kopamıyorum" demişti.

Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

"ÇOCUK OLUNCA DA ZOR"

Son olarak başrollerini Deniz Çakır, Bade İşçil, Alican Yücesoy ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı 'Aslında Özgürsün' adlı internet dizisinde rol alan oyuncu, "Oğlunuz Azur’dan sonra özel hayatınızı geri plana mı attınız?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:

Evet. Ben bir yere çıkmıyorum, gezmiyorum. Çocukla olunca da zor. Kaderde varsa yaşanır.

"BENİ NEREDE BULACAK?"

Oyuncu, "Heyecanlanmak istemiyor musunuz?" sorusunu da "İstemez mi insan? Gezen biri de değilim, beni nerede bulacak? Yemeği de evde yiyoruz yani anladınız mı? Öyle olunca, durum böyle oluyor” şeklinde cevaplamıştı.

Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

"İYİ EŞ OLAMADIK, İYİ ARKADAŞ OLDUK"

İşçil, 2013-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşi ve oğlunun babası Malkoç Süalp’le alakalı soruları ise "Birbirimize olan sivri yanlarımızı törpüledik, iyi eş olamadık ama birbirimize iyi arkadaş olduk” diye yanıtlamıştı.

Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

OĞULLARI İÇİN DÜŞMANLIĞI BİTİRDİLER

Bade İşçil, üç yıl evli kaldığı Malkoç Süalp'e şiddet gördüğü gerekçesiyle 2016 yılında boşanma davası açmıştı. Karşılıklı birçok suçlamada bulunan ve gündemden düşmeyen ikili, oğulları Azur için düşmanlığı bitirmişti. İkili arasındaki buzlar zamanla iyice erimiş ve dostluğa dönüşmüştü.

Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

SARGILI HALİNİ PAYLAŞTI

Bade İşçil, yılın son günü paylaştığı fotoğrafla korkuttu. Ünlü oyuncu sol ayağının sargılı olduğu halini paylaştı. İşçil, "2023 hazır mısın tatlım?" diye yazarak, ayakkabı emojisi koydu. Oyuncu, gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı.

Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

İşçil, "İlginize çok teşekkür ederim. Endişelenmeyin neredeyse geçti sayılır. 2022 küçük bir nazar boncuğu taktı gitmeden" diyerek, nazar boncuğu emojisi koydu.

Tüm il ve ilçelerde hizmete girecek: Yarından itibaren başlıyor!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret...
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! 'Dünya büyük bir dönüşümün içinden' geçiyor
Edirne'de iki FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi: Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyollara zam açıklaması
ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
AK Parti'den seçimlerin öne alınmasına ilişkin açıklama: 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor
Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
3 saatlik özel uçuş! Bakan Akar havadan ihbar kontrol uçağıyla denetleme yaptı
Bakan Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü!
Dünyada yeni merkez olacak! Türkiye'den 'enerji' hamlesi
Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan yılın ilk paylaşımı! Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi
Bakan Soylu yılın son gününü Tendürek'teki jandarmalarla geçirdi
Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor