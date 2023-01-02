Bade İşçil sargılı fotoğrafını paylaştı!

Daha önce 'Ezel', 'Kuzey Güney', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi yapımlarda rol alan Bade İşçil, geçtiğimiz aylarda Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olmuştu. Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini hissettiğini belirten ünlü isim, "Azur öncesini hiç hatırlamıyorum gibi bir şey. Hep o varmış, onunla bir bütünüm gibi hissediyorum. Çocuk benden bağımsızlaştı ama ben kopamıyorum" demişti."ÇOCUK OLUNCA DA ZOR"Son olarak başrollerini Deniz Çakır, Bade İşçil, Alican Yücesoy ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı 'Aslında Özgürsün' adlı internet dizisinde rol alan oyuncu, "Oğlunuz Azur’dan sonra özel hayatınızı geri plana mı attınız?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:Evet. Ben bir yere çıkmıyorum, gezmiyorum. Çocukla olunca da zor. Kaderde varsa yaşanır."BENİ NEREDE BULACAK?"Oyuncu, "Heyecanlanmak istemiyor musunuz?" sorusunu da "İstemez mi insan? Gezen biri de değilim, beni nerede bulacak? Yemeği de evde yiyoruz yani anladınız mı? Öyle olunca, durum böyle oluyor” şeklinde cevaplamıştı."İYİ EŞ OLAMADIK, İYİ ARKADAŞ OLDUK"İşçil, 2013-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşi ve oğlunun babası Malkoç Süalp’le alakalı soruları ise "Birbirimize olan sivri yanlarımızı törpüledik, iyi eş olamadık ama birbirimize iyi arkadaş olduk” diye yanıtlamıştı.OĞULLARI İÇİN DÜŞMANLIĞI BİTİRDİLERBade İşçil, üç yıl evli kaldığı Malkoç Süalp'e şiddet gördüğü gerekçesiyle 2016 yılında boşanma davası açmıştı. Karşılıklı birçok suçlamada bulunan ve gündemden düşmeyen ikili, oğulları Azur için düşmanlığı bitirmişti. İkili arasındaki buzlar zamanla iyice erimiş ve dostluğa dönüşmüştü.SARGILI HALİNİ PAYLAŞTIBade İşçil, yılın son günü paylaştığı fotoğrafla korkuttu. Ünlü oyuncu sol ayağının sargılı olduğu halini paylaştı. İşçil, "2023 hazır mısın tatlım?" diye yazarak, ayakkabı emojisi koydu. Oyuncu, gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı.İşçil, "İlginize çok teşekkür ederim. Endişelenmeyin neredeyse geçti sayılır. 2022 küçük bir nazar boncuğu taktı gitmeden" diyerek, nazar boncuğu emojisi koydu.