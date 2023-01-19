Zerrin Tekindor: Yüz göz olmanın lüzumu yok

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Zerrin Tekindor, sosyal medyada insanların hayatlarına müdahil olunmasına tepki gösterdi."ÖZGÜRLÜĞÜME KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ"58 yaşındaki sanatçı, "Bu duruma teşne olan çok insan var tabii. Hayatına kim, ne kadar müdahale edecek bunu herkes kendi belirler. Bence o kadar yüz göz olmanın lüzumu yok. Özgürlüğüme kimsenin müdahale etmesine izin vermem" dedi.