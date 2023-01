Tolga Güleryüz'ün adı yaşatılacak

Geçtiğimiz aylarda “Baş Belası” oyununun turne dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz anısına düzenlediği tiyatro festivalinin açılışı duayen oyuncu Tamer Levent'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Tolga Güleryüz Tiyatro Festivali'nin açılış töreni Tolga Güleryüz'ün kardeşi Ahmet Güleryüz, usta oyuncular Tamer Levent, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Begüm Öner, Filiz Özbek ve Umut Oğuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta Tolga Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz'ün yazdığı mektubun okunması salonda bulunanlara oldukça duygusal anlar yaşattı. Festivalin ilk günü usta oyuncu Tamer Levent'in söyleşisi ve Umut Oğuz'un "Mıknatıs" isimli oyunu ile devam etti.



"ONUN TÜM HAYATI SANAT OLMUŞTU"



Tolga Güleryüz'ün kardeşi Ahmet Güleryüz ağabeyini çok özlediğini belirterek "Çok üzücü bir olay yaşadık, ağabeyim vefat etti. O günden bu yana neler yaşadığımızı anlatmak çok zor. Onun varlığı benim için bir güçtü. Yaşı genç olmasına rağmen çok şey başardı, eksikliğini çok fazla hissediyorum. Onun tüm hayatı sanat olmuştu. Bizim ülkemizde sanatçı olmak çok zor. Umarım ülkemizde bir zihniyet değişimi yaşanır ve sanata, sanatçıya daha fazla değer verilir" dedi.



"TOLGA KENDİSİNİ VE MESLEĞİNİ GELİŞTİREN BİR KARDEŞİMİZDİ"



Festivale konuşmacı olarak katılan usta oyuncu Tamer Levent, "Bu festivali son derece anlamlı ve kıymetli buluyorum. Tolga, oyunculuk okulu okumadığı halde hayalleri ile ilgili büyük bir yol almış. Bu noktada Tolga'yı engellemeyip destekledikleri için ailesine de teşekkür ederim. Cumhuriyet dönemi öncesinde maalesef oyuncuların mahkemede şahitliği kabul edilmiyordu. Eskiden oyuncu demek bir türlü sahtekarlık ile bir tutuluyordu. Bu da bizim toplumumuzda tiyatro kültürünün oturmadığını gösteriyor. Tolga kardeşimiz de hem kendisini hem de tiyatro mesleğini geliştiren, toplumumuzun tiyatroya bakış açısını değiştirmek adına mücadele eden bir kardeşimizdi. Kalbimizde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.



"BU PERDE KAPANMAYACAK TOLGA"



Festival açılışına katılan oyuncu Ceyhun Fersoy, "Turnemiz 14 Kasım'da başladı. Tolga 'Bu turneyi mutlaka yapmalıyız' demişti. Tolga bana kazadan 5 dakika önce veda etti. Kazadan önce 'bana elini verir misin' dedi ve elimi sıktı peşine kaza gerçekleşti. 5 buçuk yıllık dostumu kaybettim. 'Acısı hafifler' diyorlar ama her gün daha da artıyor. Her gün onunla konuşup sohbet ediyorum. Umarım bir yerlerde oturup bizi izliyordur. Seni çok seviyorum Tolga, kalbimizde olmaya devam edeceksin. Biz İzmir'e güle oynaya gelirdik, oyunlarımızı kapalı gişe oynardık ama bunun için geleceğimizi hiç düşünmedim. Çok üzgünüm" diyerek duygularını ifade etti.



"İYİ Kİ BU DÜNYADAN TOLGA GÜLERYÜZ GEÇTİ"



Oyuncu Begüm Öner, "Tolga gerçekten bizim için çok değerliydi. Haberi aldığımda Amasya'ya doğru yola çıkmıştım ama asla inanmadım. Bir karışıklık olmuştur diye düşündüm. Amasya'ya vardığımda, Tolga ile karışılacağımı, birlikte yaşlanacağımızı ve el ele bu ömrü geçireceğimizi düşünüyorduk. Tolga tiyatroya çok aşıktı ve biz de öyleydik. Yıllarca omuz omuza perdemizi açtık ve oyunlarımızı oynadık. İyi ki bu dünyadan Tolga Güleryüz geçmiş ve yollarımız kesişmiş" sözlerine yer verdi.



"TOLGA'NIN ADININ GEÇTİĞİ HER YERDE OLACAĞIZ"



Tolga Güleryüz ile duygu ve düşüncelerini paylaşan oyuncu arkadaşı Melis İşiten şöyle konuştu: "Tolga'nın adının geçtiği her yerde olacağız. Hayatta bizler kaldık, o gitti. Tiyatro için yaşayan biriydi. Çok güzel şartlarda patronluk yapardı. Çalışma arkadaşlarına onun kadar değer veren çok az insan vardır. 6 sene onunla 600'e yakın oyun oynadık ve hep kapalı gişe oynadık. Sahneye çıkma sebebim hep Tolgaydı. Onu çok seviyoruz."