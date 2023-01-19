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Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi!

‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasına katılan 65 yaşındaki oyuncu Muhlis Asan birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varamayan Asan, oyunu izleyemeden evine döndü. Evdeyken rahatsızlığı daha da artan Asan, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhlis Asan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ekleme: 19.01.2023 - 02:10 Güncelleme: 19.01.2023 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuk kariyerine 1985’te ‘Kaşık Düşmanı' ile başlayan Muhlis Asan sevenlerini endişelendirdi. ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasına katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi!

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre taksiye binip ablasıyla birlikte evine dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi!

DURUMU KRİTİK

Tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Bugün öğlen saatlerinde uyandırılacak olan Asan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi!

Üzücü haberin ardından Süha Uygur, Muhlis Asan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından yayınlayarak güzel dileklerini iletti:

Sevgili arkadaşım Muhlis’e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…

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