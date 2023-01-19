Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi!

Oyunculuk kariyerine 1985’te ‘Kaşık Düşmanı' ile başlayan Muhlis Asan sevenlerini endişelendirdi. ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasına katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.TEDAVİ ALTINA ALINDIEdinilen bilgiye göre taksiye binip ablasıyla birlikte evine dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi.DURUMU KRİTİKTedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Bugün öğlen saatlerinde uyandırılacak olan Asan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.Üzücü haberin ardından Süha Uygur, Muhlis Asan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından yayınlayarak güzel dileklerini iletti:Sevgili arkadaşım Muhlis’e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…