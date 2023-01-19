Kaan Tangöze'ye Seçkin Piriler sorusu

Seçkin Piriler ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Önceki gün kızı İlayda'yla görüntülenen Tangöze'ye, “Eski eşiniz Seçkin Piriler, ‘Survivor’ yarışmasında. Çocuklar ile beraber performansını izlediniz mi?” sorusu yöneltildi.

Seçkin Piriler, 2010’da evlendiği Duman’ın solisti Kaan Tangöze’den 2017’de boşanmıştı. Piriler'in bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu.



Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dört yıl önce nikâh masasına oturduğu şarkıcı Kıvılcım Ural'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural ile evliliğinden İlayda adında da bir kızı bulunuyor.



"KARDA YÜRÜYÜP İZİNİ BELLİ ETMEYENLERDENMİŞ"



Seçkin Piriler, evli olduğu dönemde aldatıldığı iddiasıyla ilgili, “Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdenmiş. Konseri olmadığında hep evdeydi. Meğer konserlerine götürüyormuş” demişti.



DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI



Öte yandan Seçkin Piriler, geçtiğimiz eylül ayında 11 yaşına giren oğlu Hakan için bir doğum günü partisi düzenlemişti. Bu mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan Piriler, “Hakan 11 yaşında. Bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ederiz” diye yazmıştı.



SÜPER BABA KAAN



Tangöze, geçtiğimiz aylarda çocukları İlayda (3), Hakan (11) ve Volkan (7) ile sinemaya gitmişti. Eski eşi Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Hakan ve Volkan ile Kıvılcım Ural'la kızları İlayda'nın bir dediğini iki etmeyen Kaan Tangöze, filmden önce çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu almıştı. İlayda bir an olsun babası Tangöze’nin yanından ayrılmazken, filmi izleyeceği için heyecanlı olması dikkat çekmişti.



SEÇKİN PİRİLER SORUSUNA YANIT YOK



Kaan Tangöze, geçtiğimiz akşam Kıvılcım Ural’dan olan kızı ile beraber Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Yemek yedikten sonra müzik aletlerinin satıldığı mağazaya giren Tangöze’ye basın mensuplarının “Eski eşiniz Seçkin Piriler, ‘Survivor’ yarışmasında. Çocuklar ile beraber performansını izlediniz mi?” sorusu üzerine Tangöze, şapka ile yüzünü gizlemeye çalışıp cevap vermedi.



Seçkin Piriler, 'Survivor 2023' yarışmasında ünlüler takımında mücadele ediyor. Piriler'in adı ilk haftadan potaydı ancak Ümit Erdim'in elenmesiyle potadan çıkmayı başardı.�