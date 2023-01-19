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Hakan Aysev'in baba dramı!

Hakan Aysev, TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Ünlü tenor, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde İpek Açar ile düet yaptı. Almanya'da geçirdiği trafik kazasını anlatan Aysev, görüşmediği babasının yüzünün gözünün önüne geldiğini söyledi.

Ekleme: 19.01.2023 - 02:02 Güncelleme: 19.01.2023 - 02:04 / Editör: Ozge Selin
Anne ve babası çocukken ayrılan Hakan Aysev, o günden beri babasıyla görüşmemiş. Yıllar sonra Almanya'da büyük bir trafik kazası geçiren ünlü tenor, beyin kanaması geçirip, yoğun bakımda tedavi görmüş.

"ALTI AY ŞARKI SÖYLEYEMEDİM"

Geçirdiği kazayı anlatan Aysev, "Frankfurt'a giderken otobanda bir güvercinle göz göze geldik, tecrübem de fazla yok, ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ve beş arabayla takla attım. Yoğun bakım, beyin kanaması, altı ay şarkı söyleyemedim" dedi.

Hakan Aysev'in baba dramı!

"BABAMIN YÜZÜ GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

55 yaşındaki ünlü tenor, "Trafik kazası geçirdim anda da babamın yüzü gözümün önüne geldi. Kazadan sonra babamı aradım, görüştük. Benden 'Elveda Gençliğim' şarkısını söylememi istedi. O şarkıyı babam için okuyorum" ifadelerini kullandı.
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